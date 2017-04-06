Карагандинец планирует объехать на велосипеде Великобританию

За последний год молодой человек совершил несколько масштабных экспедиций по Турции, России, Индии и даже добрался автостопом из Караганды до границы Грузии и Азербайджана

Зобар Ядигаров — путешественник, скалолаз и профессиональный видеомейкер собрался покорить Британию вместе со своим другом. Идея объехать на велосипеде все четыре страны — Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, пришла жителю столицы Куату Болатову. Он уже путешествовал на двухколесном транспорте по Европе, а в этот раз решил проколесить по Великобритании. Куат искал попутчика, и нашел. Им стал Зобар Ядигаров, который в прошлом году сумел добраться автостопом до Грузии. Он же и дал интервью о предстоящем путешествии корреспонденту сайта Он уже путешествовал на двухколесном транспорте по Европе, а в этот раз решил проколесить по Великобритании. Куат искал попутчика, и нашел. Им стал Зобар Ядигаров, который в прошлом году сумел добраться автостопом до Грузии. Он же и дал интервью о предстоящем путешествии корреспонденту сайта eKaraganda.kz.





Зобар Ядигаров имеет немалый опыт путешествий. За последний год молодой человек совершил несколько масштабных экспедиций по Турции, России, Индии и даже добрался автостопом из Караганды до границы Грузии и Азербайджана. По словам Зобара, Куат искал именно такого человека — с опытом путешествий, но главное человека, который умеет хорошо снимать видео. Ведь во время путешествия в Великобританию ребята планируют снять документальный фильм о жизни наших соотечественников за границей и видеодневник о своем путешествии.





— Мы преследуем три цели, — говорит Зобар. — Первое — это снять документальный фильм о жизни казахстанцев в Британии. Мы хотим рассказать историю о людях, которые чего-то там добились: сумели организовать бизнес, или зарабатывают своим талантом. Вторая цель — вести видеодневник того, как всё это происходит. И третья цель — само путешествие. Посмотреть страну, проникнуться английским колоритом, подтянуть язык.





С собой Зобар берет всё необходимое оборудование — камеру, объективы, ноутбук и так далее.





Вылет назначен на 15 апреля. Одним из главных партнеров проекта является авиакомпания «Эйр Астана». Молодые люди совершенно бесплатно доберутся до Лондона и обратно, также бесплатно транспортируют их велосипеды.





— В основном мы планируем останавливаться у многочисленных студентов, обучающихся в Великобритании по программе «Болашак», знакомых и друзей. Но при этом мы не исключаем возможности ночевки на улице, на этот случай у нас будет с собой палатка и спальные мешки.





В планах преодолеть на велосипедах около 2000 километров.





— Мы уже давно начали тренировки — каждодневный бег и физические упражнения. Как только сойдет снег, будем ездить на велосипедах, — делится Зобар.

Путешественник говорит, что уже практически все готово. Осталось забрать велосипед и прочее снаряжение для поездки из магазина «Limpopo-Outdoor», который также пошел навстречу путешественникам и стал техническим спонсором проекта. Герои для документального фильма найдены. Однако, молодые люди будут рады новым талантливым персонажам, живущим в Великобритании не менее 5 лет. Особо приветствуются социальные работники, например, пожарные, полицейские, спасатели, врачи и так далее. Обращаться можно по телефону 8 (775) 225 73 49 — Зобар.







