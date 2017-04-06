Аким Алматы встретился с делегацией из Швейцарии

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с швейцарской делегацией, в составе которой были заместитель директора Торгово-промышленной палаты кантона Тичино Марко Пассалия, заместитель председателя правления Axion Swiss Bank Альберто Лотти, руководитель компании Enet Energy SA Баруджия Матийа, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в РК Урс Шмид, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурных связей. По словам Марко Пассалия, важным шагом на пути укрепления взаимного сотрудничества стало подписание в мае прошлого года Меморандума между Алматы и Лугано.





«Мы приехали, чтобы обсудить возможность реализации конкретных проектов в области переработки ТБО, повышения эффективности системы электроэнергетики, а также ряда проектов в культурно-туристическом направлении. Думаю, что мы можем значительно расширить сферы взаимодействия», - сказал М.Пассалия.





Он также отметил, что на Международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане Швейцария будет представлена несколькими энергетическими компаниями.





«Это важный для нас шаг в целом, и дополнительная возможность обсудить некоторые проекты по Алматы», - отметил заместитель директора Торгово-промышленной палаты кантона Тичино.





В ходе встречи швейцарской делегации был представлен потенциал локализации производства иностранными компаниями на территории Индустриальной зоны и СЭЗ «ПИТ». Также аким мегаполиса пригласил швейцарские туристские компании принять участие на международной выставке KITF «Туризм и путешествия», которая пройдет в Алматы с 19 по 21апреля.