Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300

В спасательных работах принимают участие более тысячи человек.

Жертвами схода селевого потока в районе колумбийского города Мокоа в субботу стали более 300 человек, сообщили местные власти. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести , передает , передает Русская служба ВВС





Сильные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что реки в регионе вышли из берегов. Сход селя был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.





По меньшей мере 2,5 тысячи человек в настоящее время находятся во временных убежищах. Колумбийское правительство приказало провести расследование произошедшего. Следователи должны будут выяснить, были ли соблюдены строительные нормы и насколько чиновники были подготовлены к действиям во время стихийных бедствий.





"Речь идет не о наказании, а о предупредительных мерах", - объяснил колумбийский чиновник, инициировавший расследование.

"Что хорошего в том, чтобы наказывать людей сейчас, после стольких смертей", - добавил Эдгардо Майя.





Некоторые районы Мокоа до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления. Спасатели продолжают поиск жертв, оказавшихся погребенными под обломками. В поисково-спасательных операциях принимают участие более 1100 колумбийских солдат и полицейских.





Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам - многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.



