Водителям хотят разрешить фото- и видеофиксацию действий полицейских

Закрепить право водителя на фото- и видеосъемку действий сотрудника полиции при проверке документов предлагается депутатским законопроектом «О внесении изменений в закон Республики Казахстан «О дорожном движении».

Как сообщил член комитет мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Канат Мусин, в сравнительной таблице изменения составляют 55 позиций.

Изменения и дополнения вносятся в Налоговый кодекс, Кодекс административных правонарушений, в законы о дорожном движении, об автомобильных дорогах, об органах военной полиции.

«В частности, внесены поправки, предусматривающие передачу некоторых полномочий от правительства уполномоченным органам. Закреплен правовой статус областных подразделений уполномоченного органа в сфере безопасности дорожного движения. Усилены требования к безопасности при проектировании, строительстве и безопасности автомобильных дорог, определены лица, ответственные за их реализацию», — указал депутат. Снижен штраф за нарушение стоп-линии перед светофором с 5 до 3 МРП.

При замене водительского удостоверения теперь не нужно будет сдавать экзамен на знание ПДД.

На уровне закона закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные радара или другого сертифицированного технического средства, если они использовались. «При этом законодательно закреплено право водителя на фото- и видеосъемку действий сотрудника полиции при проверке документов», — уточнил Мусин.

В случае остановки автомобиля пассажиры могут покинуть транспортное средство, не дожидаясь разрешения, хотя на сегодняшний день этот запрет существует.

Кроме того, законопроектом снят запрет на нанесение аэрографических рисунков на кузов транспортного средства.

А также разрешены нерегулярные перевозки пассажиров в ночное время, на что до настоящего времени существовал запрет.

Расширен перечень «красивых номеров», за которые взимается повышенная ставка государственной пошлины. «Спрос рождает предложение, и чтобы уменьшить коррупционные риски, данный перечень расширен, включены новые сочетания как цифровые, так и буквенные, определены ставки пошлины», — пояснил депутат. Законопроект разработан депутатами мажилиса пятого созыва от фракции «Народные коммунисты» и одобрен палатой в первом чтении 9 декабря 2015 года.