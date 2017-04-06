Около 100 КСК в Астане не справились с обязанностями по уборке вверенных территорий

Сотрудники природоохранной полиции МПС ДВД Астаны продолжают работу по обследованию территории КСК (ТОО, ПК и т.п.) на предмет своевременной организации работ по уборке прилегающей территории закрепленных домов от снега, наледи, строительного и бытового мусора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

За три месяца 2017 года сотрудниками природоохранной полиции к административной ответственности привлечено 96 КСК, на общую сумму более 4 млн. тенге.

Согласно правил благоустройства города, собственники и юридические лица, имеющие здания, строения и сооружения на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, должны проводить работы по надлежащему содержанию зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости на земельных участках в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными нормативами и правилами, экологическими, санитарными, противопожарными и иными специальными нормами, в том числе по проведению ремонта и реставрации фасадов принадлежащих им зданий и сооружений за счет собственных или привлеченных средств; содержать в исправном состоянии малые архитектурные формы, оборудование спортивных, игровых, детских и хозяйственных площадок, ограждения и изгороди, поддерживать их опрятный внешний вид.

Так, сотрудниками природоохранной полиции МПС УВД района «Алматы» повторно привлечено ТОО «Home Servis Group» по ст. 505 КРКоАП «нарушение правил благоустройства» за не обеспечение своевременной уборки складированного строительного мусора на прилегающей территории дома № 6/2 по ул. Кенена Азербаева. Наложен штраф в размере 40 МРП (90 760 тенге). Нарушение устраняется.