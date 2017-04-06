Сборная Казахстана по футболу вылетела из ТОП-100 рейтинга ФИФА

В обновленном рейтинге сборная Казахстана занимает 105-е место.

Сборная Казахстана вылетела из ТОП -100 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.





Месяцем ранее отечественная сборная занимала 94-ю строку, потеряв 11 строк табели о рангах, заняла 105-е место.





Напомним, за отчетный период казахстанская команда провела две товарищеские игры. 22 марта отечественные мастера кожаного мяча уступили Кипру (1:3), а 26 марта сборной Армении (0:2).





Рейтинг возглавила команда сборной Бразилии, на второе место опустилась сборная Аргентины, лидирующую тройку замыкает команда Германии.



