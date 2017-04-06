Сборная Казахстана по футболу вылетела из ТОП-100 рейтинга ФИФА
6 апреля 2017, 14:32
В обновленном рейтинге сборная Казахстана занимает 105-е место.
Сборная Казахстана вылетела из ТОП -100 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Месяцем ранее отечественная сборная занимала 94-ю строку, потеряв 11 строк табели о рангах, заняла 105-е место.
Напомним, за отчетный период казахстанская команда провела две товарищеские игры. 22 марта отечественные мастера кожаного мяча уступили Кипру (1:3), а 26 марта сборной Армении (0:2).
Рейтинг возглавила команда сборной Бразилии, на второе место опустилась сборная Аргентины, лидирующую тройку замыкает команда Германии.
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