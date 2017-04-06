Взрыв в Ростове-на-Дону: Врачи рассказали о состоянии пострадавшего

Самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, взорвалось в руках у мужчины.

Пострадавший от взрыва неустановленного предмета в Ростове-на-Дону 46-летний мужчина прооперирован, его жизни ничего не угрожает , сообщили РИА Новости в областной больнице скорой медицинской помощи.





"В настоящий момент мужчина прооперирован, его жизни ничего не угрожает, после операции он находится в реанимации", — пояснил собеседник агентства.





Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, взорвалось в руках у мужчины, предположительно охранника, решившего проверить бесхозный пакет. По его словам, мужчине оторвало кисть руки, он был экстренно госпитализирован. На месте работают полиция и следователи. Выясняется, кто и в каких целях изготовил бомбу.





Другой источник заявлял РИА Новости, что пострадавший – не охранник, а дворник. Инцидент произошел рядом со школой в районе улицы Социалистической.



