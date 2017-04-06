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Взрыв в Ростове-на-Дону: Врачи рассказали о состоянии пострадавшего

6 апреля 2017, 14:36

Самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, взорвалось в руках у мужчины.

Пострадавший от взрыва неустановленного предмета в Ростове-на-Дону 46-летний мужчина прооперирован, его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в областной больнице скорой медицинской помощи.

"В настоящий момент мужчина прооперирован, его жизни ничего не угрожает, после операции он находится в реанимации", — пояснил собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, взорвалось в руках у мужчины, предположительно охранника, решившего проверить бесхозный пакет. По его словам, мужчине оторвало кисть руки, он был экстренно госпитализирован. На месте работают полиция и следователи. Выясняется, кто и в каких целях изготовил бомбу.

Другой источник заявлял РИА Новости, что пострадавший – не охранник, а дворник. Инцидент произошел рядом со школой в районе улицы Социалистической.

Фото: Fotolia/ sudok1

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