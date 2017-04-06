С начала 2017 года в Казахстане изъято 1300 кг наркотиков

В основном в обороте марихуана и гашиш, все это произрастает в Чуйской долине.

По итогам первого квартала 2017 года в стране изъято 1300 кг наркотиков. Об этом заявил Султан Кусетов, начальник департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК в ходе второго заседания руководящего комитета программы управления ООН по наркотикам и преступности для государств Центральной Азии на 2015 – 2019 годы и шестого заседания руководящего комитета региональной программы для Афганистана и соседних стран,





«По итогам первого квартала 2017 года, мы изъяли около 1300 кг наркотиков, из них: 25 кг - героина, 100 кг - гашиша и 1200 кг - марихуаны. В основном у нас в регионе в обороте марихуана и гашиш, все это произрастает в Чуйской долине. На сегодняшний день у нас на учете состоят более 17000 лиц употребляющих наркотики, ежегодно количество лиц употребляющих наркотики снижается. В основном молодежь от 20 до 35 лет употребляет наркотики», - сказал начальник департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК Султан Кусетов.

В ходе заседания было отмечено, что взаимодействие стран в решении проблем, связанных с наркотиками, преступностью и терроризмом, является как никогда важным, принимая во внимание увеличение масштабов культивирования опийного мака в Афганистане и рекреационных и психоактивных наркотиков юго - восточных стран Азии.





«Последнее время для нас актуальным стало противодействие новым видам синтетических наркотиков и психоактивным веществам, на сегодняшний день есть закон, по противодействию синтетическим наркотикам, есть четкое определение, что такое синтетический наркотик. Однако, опасность новых видов наркотиков заключается в том, что они видоизменяют свой химический состав. Психоактивные вещества поступают через Китай, Таиланд и другие Юго – Восточные страны. На сегодняшний день мы контролируем эту ситуацию, активного наплыва нет, но сигналы поступления наркотиков на рынок есть и мы принимаем активные меры по недопущению более активного распространения», - продолжил Кусетов.





В 2016 году УНП ООН оказало техническое содействие странам Западной и Центральной Азии на сумму более 29 миллионов долларов США, в том числе более 12 млн долларов США только странам Центральной Азии, которые были направлены на укрепление сотрудничества правоохранительных органов, обеспечение справедливых, эффективных и гуманность системы головного правосудия и лечения наркозависимости.





«В рамках сегодняшней программы для центрально – азиатских государств выделено более 29 млн долларов, они распределяются среди всех участников программы. Деньги здесь значения не играют, для нас главная задача - не допускать наркотики в страну», - подытожил Кусетов.



