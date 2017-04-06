Тело казахстанца М.Арышева, погибшего при теракте в Санкт-Петербурге, завтра доставят в Алматы

Ранее близкие друзья и знакомые Максима Арышева почтили его память на Сенной площади в Санкт-Петербурге.

Тело Максима Арышева, погибшего при теракте в Санкт-Петербурге доставят в Алматы 7 апреля. Проститься с ним все желающие смогут в зале ритуальных церемоний больницы управ.делами Президента (Совминка) , передает , передает Zakon.kz





"От имени скорбящей семьи Максима сообщаем, что все желающие проститься с ним и проводить в последний путь могут подойти в зал ритуальных церемоний больницы управ.делами Президента (Совминка)7 апреля в 10.00. Вход в здание с ул. Шевченко угол ул. Панфилова", - написала возлюбленная Максима Александра Рыбальченко на своей странице в "ВКонтакте".





Отметим, ранее сообщалось, что Максима планируют похоронить в Алматы. Все расходы по транспортировке тела и оплате билетов родственникам взяла на себя авиакомпания Air Astana.





Кроме того, по информации Посольства РК в РФ, родственники погибшего юноши получат денежную компенсацию от российских властей. На данный момент при содействии посольства Казахстана в РФ и Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге оформляются соответствующие документы.

Размер выплаты от правительства г.Санкт-Петербурга составит 1 млн. руб., столько же родственники погибшего казахстанца получат от федерального правительства.





Напомним, ранее 5 апреля, в 20.00 по местному времени близкие друзья и знакомые Максима Арышева почтили его память на Сенной площади в Санкт-Петербурге.





"Спасибо Всем, кто сегодня пришел почтить память и проститься с Максимом. Ваша поддержка дает нам силы держаться до конца. Спасибо за то, что Вы вспоминали самые добрые, искренние и веселые моменты, связанные с ним. Спасибо Консульству РК за оказанную ими помощь.

Любимый, еще чуть чуть. Скоро домой. Осталось недолго... Помним. Любим. Скорбим", - написала после девушка Маскима - Александра. И опубликовала на своей странице фото прощания с ним.









"Спасибо всем кто пришёл. Спасибо консульству РК. Спасибо родителям за поддержку. Спасибо людям, которые писали со всего мира. Спасибо друзьям, которые помогали и писали мне. Спасибо Макс, за то что ты всегда был рядом со мной в трудные минуты. За то, чему ты меня научил. За твоё потрясающее чувство юмора, за твою отзывчивость и позитив. Ты навсегда в моём сердце. Спасибо Дружище", - написал на своей странице в "ВКонтакте" близкий друг Максима - Роман Зеделашвили.







