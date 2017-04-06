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Новости за сегодня

Предусмотреть защиту прав детей пропавших без вести родителей предлагают сенаторы

 

Механизм розыска пропавших граждан требует постоянного совершенствования, как и защита оставшихся без родителей несовершеннолетних, считают депутаты Сената, передает Zakon.kz.

«В настоящее время в случае пропажи лица данный факт регистрируется и проводится весь комплекс оперативно-розыскной деятельности. Но при этом регистрация осуществляется по нулевой позиции ,т.е. без ссылки на конкретную статью Уголовного кодекса против личности, - сказал сенатор С.Акылбай, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру. - По нашему мнению, в рамках данного досудебного разбирательства было бы целесообразным рассмотреть вопрос о признании иждивенцев, находящихся на содержании у лица без вести пропавшего, до выяснения всех обстоятельств дела, потерпевшими».

По его мнению, этот статус позволит защитить их законные права и интересы посредством Фонда компенсации вреда потерпевшим в рамках уголовно-процессуального законодательства.

«Следует отметить, что проект закона «О Фонде компенсации вреда потерпевшим» находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента. Полагаем, что выплаты должны осуществляться из бюджетных средств и должны быть приравнены к социальным пособиям по потере кормильца.

Кроме того, не должен остаться не решённым вопрос об установлении временного попечительства над несовершеннолетними детьми со дня подачи розыска без вести пропавших родителей, поскольку в этот период представление интересов несовершеннолетних законодательно не регламентировано», - продолжил сенатор.

Он также предложил предусмотреть в законодательных актах норму по подаче заявления на розыск родителей не только близкими родственниками, но и законными представителями детей, находящимся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Поскольку на сегодняшний момент зачастую дети, попадающие в детский дом, не имеют близких родственников, либо они не заинтересованы в дальнейшей судьбе ребёнка, а руководители организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей такое право не имеют», - пояснил С.Акылбай.

 

6 апреля 2017, 15:10
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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