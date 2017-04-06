Республиканские дороги предложили передать на содержание бизнесу

Передать республиканские дороги в области на содержание предпринимателям предложили прокуроры на прошедшей коллегии в прокуратуре Павлодарской области, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По ее информации, общее расстояние республиканских дорог на территории области составляет 1 тысяча 510 километров, из которых на содержании Павлодарского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» находится 1 тысяча 143,2 километра. Содержание их осуществляется на основании договора между «Казахавтодором» и национальной компанией «ҚазАвтоЖол», на эти цели в 2016 году выделено 1 миллиард 150 миллионов 756 тысяч 090 тенге. Остальные реконструируемые участки, по договорам, обязаны содержать подрядчики.

Проверка показала, что этот рынок содержания дорог монополизирован государственными предприятиями, которые при нехватке ресурсов не обеспечивают качество и безопасность дорог. При этом участие бизнеса на дорожном рынке не предусмотрено, отметили в прокуратуре.

«Мы полагаем изменить ситуацию, передав данный рынок в конкурентную среду. Государство не только снимет с себя ненужное бремя содержания дорог, но и обеспечит новым рынком предпринимателей, новыми рабочими местами, поступлениями налогов и улучшит благополучие граждан», — говорится в представлении прокуратуры Павлодарской области в министерство по инвестициям и развитию.

Как отмечают в ведомстве, фактически зимнее содержание автодорог рассматривается АО «НК «КазАвтоЖол» и РГП на ПХВ «Казахавтодор» как внутриведомственные интересы, тогда как правоотношения, складывающиеся на республиканских автодорогах, это не интересы только одного министерства, а, в первую очередь, являются интересами общества.

В связи с чем, бездействие «КазАвтоЖол» и некачественное исполнение обязанностей «Казахавтодора» порождает недовольство населения в адрес государственной власти, подчеркнули прокуроры.