По поводу теракта в Санкт-Петербурге высказался Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев принял руководителей делегаций, прибывших в Астану на 12-ю встречу секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во встрече приняли участие секретари советов безопасности Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, член Госсовета - министр общественной безопасности КНР, Генеральный секретарь ШОС, директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Президент Казахстана в своем выступлении отметил важность проведения мероприятия накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне этого года в Астане.

«Мы сопереживаем всем гражданам России в связи с происшествием в Санкт-Петербурге. Это говорит о том, что терроризм и экстремизм не имеет границ, сохраняются риски и угрозы. В этой связи главы государств придают особое внимание работе секретарей советов безопасности», - сказал Н.Назарбаев.

Вместе с тем он обратил внимание присутствующих на вопросе важности укрепления существующих механизмов сотрудничества и нормативной правовой базы ШОС. Также он отметил положительные результаты проделанной работы государств-участников ШОС по укреплению экономических и политических связей.

Кроме того, Президент Казахстана остановился на отдельных задачах, стоящих перед организацией.

«Это согласованные действия стран-участниц по всем вопросам. В настоящее время идет рассмотрение Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и заявления ШОС по совместным противодействиям международному терроризму. Необходимо завершить согласование этих документов в краткие сроки», - подчеркнул он.

По словам Президента РК, на Астанинском саммите ШОС планируется принятие Индии и Пакистана в качестве полноправных членов организации, что придаст дополнительный импульс укреплению сотрудничества в Азии. «Необходимо расширить сотрудничество ШОС с международными и региональными структурами - ООН, ОДКБ, СВМДА. Мы полагаем, что это также повлияет на дальнейшее развитие организации», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годов, вносит существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности. В частности, отмечаются усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса.

Встреча секретарей советов безопасности проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС и является важным этапом в плане подготовки к запланированному в июне текущего года заседанию Совета глав государств-членов ШОС.