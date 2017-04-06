Житель ЮКО на глазах у детей изнасиловал жену скалкой

Процесс, проходивший в ЮКО, был закрытым. 52-летний «маньяк», вооруженным скалкой, издевался над 40-летней гражданской супругой, с которой за 12 лет родили троих детей , пишет , пишет timeskz.kz





Мужчина уже был судим. Можно предположить, что фашистский опыт оттуда испробовал на жене. Женщину после издевательств с разрывом брюшины и прочих жизненно важных органов врачи сумели спасти.





На закрытом судебном процессе заслушали детей, ставших свидетелями издевательств над матерью.





Обвиняемый признался и умолял простить его. Но женщина, пережившая ад, этого не сделала.





Процесс не оставил равнодушным и судью Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЮКО С. Темиралиева, председательствовавшего на процессе.





«Нелюдь в человеческом обличии», - так он отозвался о подсудимом. Суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийства и по другим статья УК РК, и приговорил к 12 годам.





Приговор не вступил в законную силу.





Дана Акжолова