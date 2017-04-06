К концу апреля выйдет новый клип Батырхана Шукенова
6 апреля 2017, 15:28
Клип был снят силами общественного Фонда имени Батырхана Шукенова.
28 апреля на экранах музыкальных каналов появится новый клип Батырхана Шукенова на песню «Нас исцеляет любовь», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это новая песня. Голосовой трек Батыр записал еще в 2014 году в августе. Ее отложили, было некогда ею заниматься, были и другие песни. Батыр их копил. Над песней долго работали: над аранжировкой, записью. Начали в прошлом году, в этом году мы ее уже доработали», - рассказал Казинформу директор Фонда Олжас Байканов.
По его словам, в клипе были использованы кадры из его личного архива, архива PR-директора Фонда Юлии Угловой и режиссера клипа Дины Махаббат. Также были использованы кадры художников Екатерины Джебко и Елены Кравчук, которые подготовили песочное шоу: картины на песке.
Батырхан Шукенов скончался 29 апреля 2014 года на 53-м году жизни от инфаркта в Москве. Прощание с музыкантом прошло 1 мая в здании Государственной филармонии имени Жамбыла, где когда-то исполнитель начал свой творческий путь.
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