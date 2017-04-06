У астраханских экстремистов нашли запись с призывами к убийствам полицейских

У одного из убийц астраханских полицейских изъята аудиозапись с призывами к преступлениям. Запись была найдена в ходе обысков, которые следователи провели в домах убийц.





Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в рамках расследования этого уголовного дела четверо напавших были установлены и объявлены в розыск. В ночь на 6 апреля все преступники были ликвидированы в ходе спецоперации





Как уточнили представители управления Росгвардии по Астраханской области, перед этим они успели совершить нападение на пост Росгвардии в Астрахани. Были ранены трое сотрудников. Двое раненых бойцов находятся в тяжелом состоянии в реанимации.





По данным следствия, нападение было совершено из-за устойчивой неприязни к представителям правоохранительных органов, а также с целью завладения их оружием для использования его при совершении других преступлений.





В ночь на 4 апреля обвиняемые, находясь у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочной в Ленинском районе Астрахани, используя огнестрельное оружие, напали на наряд экипажа ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы в составе двух инспекторов, находящихся при исполнении должностных обязанностей. Злоумышленники произвели несколько выстрелов, от которых потерпевшие скончались на месте, после чего завладели табельным оружием и скрылись.



