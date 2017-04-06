Организация филиала и представительства: подходы Беларуси и Казахстана

Юридическая фирма «Unicase»

Каждая развивающаяся компания сталкивается с потребностью расширения территории своего присутствия. Это становится особенно актуальным в свете единого рынка ЕАЭС.

Благодаря существованию Таможенного союза, рынки стран-участниц стали более доступными и открытыми. Однако, несмотря на близость стран: Беларусь и Казахстан имеют давние исторические и политические связи, и схожесть правовых систем, регулирование, казалось бы, общих по духу правовых институтов оказывается принципиально разным.

Эксперты Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры» (Беларусь) и Unicase Law Firm (Казахстан) проанализировали основные различия правового регулирования в двух странах.

Беларусь

Согласно законодательству Беларуси, цели, которые иностранная компания ставит перед собой, выходя на белорусский рынок, предопределяют формы её присутствия в Беларуси:

(a) представительство иностранной организации открывается в Беларуси при осуществлении от имени и по поручению представляемой иностранной организации деятельности подготовительного и вспомогательного характера, не относящейся к коммерческой;

(b) при осуществлении уже коммерческой деятельности необходимо либо (1) учреждать в Республике Беларусь юридическое лицо, либо (2) осуществлять постановку иностранной организации на учет в налоговом органе Республики Беларусь и осуществлять в Беларуси коммерческую деятельности в режиме постоянного представительства.

Обратите внимание! Существенное отличие белорусского законодательства от законодательства Казахстана: иностранная компания, ставящая перед собой цель осуществления коммерческой деятельности, не может выходить на рынок Республики Беларусь посредством учреждения на ее территории обособленных подразделений в форме филиалов.

Представительство иностранной организации как организационно-правовое понятие

Иностранные организации могут открывать свои представительства на территории Республики Беларусь только с разрешения Министерства иностранных дел Республики Беларусь. При этом представительство организации не является юридическим лицом. Как и отмечалось ранее, главной особенностью такой структуры является невозможность осуществления посредством её коммерческой деятельности в Беларуси.

Цели открытия представительства, необходимые документы, а также иные вопросы регламентированы Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2013 № 1189 «Об утверждении Положения о порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств иностранных организаций».

Постоянное представительство иностранной организации для целей налогообложения

Как мы указывали выше, иностранная организация может осуществлять коммерческую деятельность посредством двух форм. Если с учреждением дочерней компании вопросов обычно не возникает, то при осуществлении деятельности через постоянное представительство иностранные организации могут столкнуться с затруднениями.

Между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан заключено «Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» (Заключено в г. Минске 11.04.1997, далее - Соглашение).

В статье 5 Соглашения указано, что термин «постоянное представительство» для целей налогообложения обозначает любое постоянное место деятельности, через которое полностью либо частично осуществляется предпринимательская деятельность иностранной организации, и включает место управления, отделение, контору, фабрику, помещение, используемое для сбыта товаров или изделий, а также деятельность через зависимого агента.

Таким образом, когда резидент Казахстана открывает, к примеру, офис на территории Республики Беларусь либо предоставляет право агенту (организации или физическому лицу) осуществлять на территории Республики Беларусь деятельность от имени иностранной организации и (или) в ее интересах и (или) иметь и использовать полномочия иностранной организации на заключение контрактов или согласование их существенных условий, то считается, что такой резидент осуществляет деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство. Для иностранной организации это значит, что 18% своей прибыли, полученной через такое постоянное представительство от реализации товаров (работ или услуг), необходимо будет уплатить в качестве налога в Беларуси.

При этом иностранная организация ещё до начала осуществления такой деятельности обязана стать на учет в налоговом органе по месту нахождения зависимого агента (месту управления, отделения и т.д.).

Осуществление коммерческой деятельности на территории Беларуси

Выбор одной из двух вышеприведенных форм присутствия иностранной компании на территории Республики Беларусь зависит от различных факторов. Первоочередным является цель самой иностранной компании: «закрепиться» на белорусском рынке, открыть офис, набрать штат сотрудников и др.

При принятии решения о выборе формы присутствия немаловажным является и разрешение задач, связанных с оптимизацией расчетов, налогообложения и т.д. Существенным в этом, на наш взгляд, является тот факт, что воспользоваться закрепленными (внутренними) механизмами оптимизации налогообложения (применение специальных систем налогообложения, в том числе, предусматривающих освобождение от НДС и др.) могут лишь зарегистрированные на территории Беларуси компании.

Немаловажным фактором в принятии решения является также политика белорусского государства по рассматриваемому вопросу. Речь идет о заинтересованности государства в открытии иностранными организации своих дочерних предприятий на территории Беларуси. Так, определенные виды деятельности (например, розничную торговлю) могут осуществлять только компании, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, что и предопределяет выбор формы присутствия.

Казахстан

В свою очередь, белорусским бизнесменам, у которых возникла необходимость в постоянном присутствии на территории Казахстана, необходимо знать некоторые особенности правового регулирования в этой стране www.unicaselaw.com.

В случае необходимости постоянного присутствия на территории Казахстана - для изучения рынка, поиска клиентов и заключения сделок с ними, представления интересов и др. - белорусской компании следует зарегистрировать представительство. Если же помимо перечисленных функций белорусская компания хочет разместить часть бизнес-процесса на территории страны, то рекомендуется зарегистрировать филиал.

Примечательно, что процедура регистрации представительств и филиалов абсолютно идентична. В Казахстане данный процесс называется «учетной регистрацией филиалов и представительств» и регулируется Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».

При этом, Казахстанское законодательство предусматривает следующий процесс.

Для учетной регистрации филиала (представительства) в регистрирующий орган подается заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан (см. на сайте www.unicaselaw.com). Заявление подписывается лицом, уполномоченным на основании доверенности, и скрепляется печатью юридического лица (при ее наличии).

К заявлению прилагаются квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за учетную регистрацию филиала (представительства).

Для филиалов (представительств) юридических лиц, не относящихся к субъектам частного предпринимательства, а также акционерных обществ дополнительно представляются положение о филиале (представительстве) в трех экземплярах на казахском и русском языках, утвержденное юридическим лицом, копии устава (положения) и доверенность юридического лица (за исключением общественных и религиозных объединений), выданная руководителю филиала (представительства).

Процедура учетной регистрации местных и иностранных филиалов и представительств осуществляется идентично.

Учетная регистрация филиалов (представительств) иностранных юридических лиц производится в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан для учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц Республики Казахстан.

Кроме документов, предусмотренных этим порядком (если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан) в общем порядке требуются:

(a) легализованная выписка из торгового реестра, учредительные документы или другой легализованный документ иностранного юридического лица, подтверждающие, что иностранное юридическое лицо, создающее филиал (представительство), является юридическим лицом по законодательству иностранного государства;

(b) документ, подтверждающий налоговую регистрацию в стране инкорпорации иностранного юридического лица, с указанием номера налоговой регистрации (или его аналога).

Документы иностранного юридического лица, создающего филиал (представительство), представляются с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки.

Применительно к Беларуси документом, подтверждающим статус юридического лица по законодательству Республики Беларусь, является выписка из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, по общему правилу учредительным документом зарегистрированного в Беларуси юридического лица, необходимым для регистрации филиала или представительства в Казахстане является устав компании. Стоит, однако, учитывать, что некоторые организационно-правовые формы действуют только на основании учредительного договора (например, полные товарищества).

В отношении легализации документов допускается применение положений Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. либо использование апостиля в рамках Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. Казахстан и Беларусь являются членами обеих конвенций.

В итоге в общий перечень документов для регистрации филиала или представительства белорусской компании в Казахстане входит следующее более подробно см. www.unicaselaw.com:

(a) заявление об учетной регистрации;

(b) положение о филиале (представительстве), утвержденное органом юридического лица;

(c) доверенность, выданная органом юридического лица руководителю филиала или представительства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

(d) решение юридического лица о создании филиала (представительства) с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

(e) легализованная выписка из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

(f) копия устава с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

(g) квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за учетную регистрацию филиалов и представительств;

(h) доверенность на уполномоченного представителя - для осуществления подачи документов и действий по регистрации;

Стоит помнить, что, если руководитель филиала или представительства не является резидентом, ему будет необходимо получить в уполномоченном органе разрешение на работу.