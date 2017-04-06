В Астане состоялась 12-я встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС

В рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества 6 апреля 2017 года в Астане состоялась 12-я встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе, совершенствовании механизмов взаимодействия государств-членов с учетом предстоящего расширения Организации. Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам.

Сторонами достигнута договоренность о дальнейшем продвижении тесного взаимодействия компетентных органов государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, транснациональной и организованной преступности, нелегальной миграции, незаконному обороту оружия и наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В рамках заседания была подчеркнута актуальность всестороннего подключения государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС к деятельности Организации для достижения всеобъемлющего мира и укрепления стабильности в регионе. Отмечена положительная роль Региональной антитеррористической структуры ШОС в обеспечении координации деятельности государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и подчеркнута важность дальнейшего развития взаимодействия компетентных органов с учетом расширения Организации.

Участники встречи отметили работу Казахстана с 1 января 2017 года в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, выразили уверенность, что казахстанская сторона внесет вклад в укрепление глобального мира и безопасности.

По итогам Встречи принято Информационное сообщение.