Бывшего футболиста ЦСКА задержали по подозрению в домашнем насилии

Представитель «Лестера» отметил, что в клубе знают о задержании Мусы, добавив, что расследование инцидента завершено.

Нападающий английского «Лестера» и сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса был задержан в Великобритании по подозрению в избиении жены. Об этом сообщает Daily Star.





Игрока доставили в полицейский участок, где он был допрошен. После этого форварда отпустили, не предъявив обвинений. Сотрудники правопорядка также опросили соседей, которые положительно отзывались о семье. От кого поступил сигнал в полицию — не сообщается.





Представитель «Лестера» отметил, что в клубе знают о задержании Мусы, добавив, что расследование инцидента завершено, пишет Lenta.ru





Нападающий перешел в английский клуб летом прошлого года из московского ЦСКА, за который выступал с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне 24-летний нигериец провел в составе «лис» 30 матчей во всех турнирах, в которых отличился четыре раза.





Фото: Ed Sykes Livepic / Reuters



