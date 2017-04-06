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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,75, EURKZT_TOD = 333,81, RUBKZT_TOD = 5,5499, CNYKZT_TOМ = 45,3867, USDKZT_0_001 = +9,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,0026 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам. 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 312,75 тенге за доллар США при объеме    торгов 63 400 тыс. долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 333,81 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро; 

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе    KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5499 тенге за рубль при объеме торгов    20 100 тыс. рублей; 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге    (CNYKZT_TOM) составил 45,3867 тенге за юань, объем торгов - 300    тыс. юаней. 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 312,94 тенге за доллар (+0,86 тенге), суммарный объем  торгов - 116 000 тыс. USD (-204 850 тыс. USD). 

 

На рынке операций валютного свопа: 

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,0000 %    годовых при объеме торгов 27 000 тыс. USD; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,0026 %    годовых при объеме торгов 1 169 000 тыс. USD; 

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали. 

В торгах приняли участие 23 банка.    

6 апреля 2017, 16:01
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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