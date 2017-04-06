«ШОС удается противостоять нынешним угрозам, не давая возможности их проникновения в зону ответственности организации. Под председательством РК мы видим, как этот механизм активно работает» -Алимов.

Пространство ШОС отличается высоким уровнем безопасности, потому как странам-участницам этой организации удается противостоять угрозам извне, не давая возможности проникновения в свою зону ответственности. Об этом сегодня в рамках выхода к прессе сообщил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Пространство ШОС, по-прежнему, отличается высоким уровнем безопасности, прежде всего, благодаря слаженной и активной работе государств-членов. И ШОС удается противостоять нынешним угрозам, не давая возможности их проникновения в зону ответственности организации. Под председательством Казахстана мы видим, как этот механизм очень активно работает», - сказал Алимов.





При этом он отметил, что Шанхайская организация продолжает активно развивать взаимодействие с международными и региональными организациями. И, прежде всего, с ООН.





«Под председательством Казахстана эти усилия были очень высоко оценены генеральной ассамблеей ООН, и в целом ООН, которая является приоритетным партнером для нашей организации в целях дальнейшей активизации коллективных усилий мирового сообщества, направленных на противодействие современным вызовам и угрозам глобального мира, безопасности и устойчивому развитию» - добавил он.





Помимо этого, он обратил внимание на то, что 12-я встреча секретарей Совета безопасности государств-членов ШОС открыла серию ключевых мероприятий перед главным событием жизни организации - заседанием Совета глав государств-членов ШОС.





«Встреча фактически запустила механизм обратного отчества времени до Астанинского саммита. Сегодня осталось 63 дня» - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана