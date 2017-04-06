Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Алимов: Пространство ШОС отличается высоким уровнем безопасности

6 апреля 2017, 16:06

«ШОС удается противостоять нынешним угрозам, не давая возможности их проникновения в зону ответственности организации. Под председательством РК мы видим, как этот механизм активно работает» -Алимов.

Пространство ШОС отличается высоким уровнем безопасности, потому как странам-участницам этой организации удается противостоять угрозам извне, не давая возможности проникновения в свою зону ответственности. Об этом сегодня в рамках выхода к прессе сообщил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Пространство ШОС, по-прежнему, отличается высоким уровнем безопасности, прежде всего, благодаря слаженной и активной работе государств-членов. И ШОС удается противостоять нынешним угрозам, не давая возможности их проникновения в зону ответственности организации. Под председательством Казахстана мы видим, как этот механизм очень активно работает», - сказал Алимов.

При этом он отметил, что Шанхайская организация продолжает активно развивать взаимодействие с международными и региональными организациями. И, прежде всего, с ООН.

«Под председательством Казахстана эти усилия были очень высоко оценены генеральной ассамблеей ООН, и в целом ООН, которая является приоритетным партнером для нашей организации в целях дальнейшей активизации коллективных усилий мирового сообщества, направленных на противодействие современным вызовам и угрозам глобального мира, безопасности и устойчивому развитию» - добавил он.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что 12-я встреча секретарей Совета безопасности государств-членов ШОС открыла серию ключевых мероприятий перед главным событием жизни организации - заседанием Совета глав государств-членов ШОС.

«Встреча фактически запустила механизм обратного отчества времени до Астанинского саммита. Сегодня осталось 63 дня» - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото Азия-Плюс

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...