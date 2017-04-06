Эксперт: Джалилов не похож на смертника, его использовали как "живую бомбу"
6 апреля 2017, 16:13
Возможно, что его задачей было изготовление бомб и закладка их в людных местах.
Сообщники петербургского террориста могли использовать его как "живую бомбу". Эта версия в числе прочих сейчас проверяется следователями, пишет Вести.ру.
"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную", — рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, возможно, что задачей Акбаржона Джалилова было изготовление бомб и закладка их в людных местах, а взорвать бомбы планировалось дистанционно с мобильного телефона.
"Его поведение в последний период, а также то, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником. Эту категорию людей готовят специально и долго", — объяснил источник.
Взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" прогремел 3 апреля. Погибли 14 человек, ранения получили еще более 50 человек. следователи установили, что взрыв устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Его личность уже подтверждена итогами экспертизы ДНК. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают его сообщников.
Фото: vk.com
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