Мажилисмен возмутилась несоответствием цифр в отчетах по охвату детсадами

Мажилисмен Наталья Жумадильдаева возмутилась несоответствием цифр в отчетах по охвату дошкольными учреждениями детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общее количество мест дошкольных учреждений составляет 814 140 мест. В то время как в отчетности охват составляет 807 170 человек, что на 6 970 меньше проектной мощности дошкольных учреждений по республике. Возникает еще один вопрос: почему простаивают свободные места - почти 7 тысяч, в то время как свыше 160 тысяч детей еще нуждается в дошкольных учреждениях. Что это - ошибки в отчетности или издержки системы учета государственной услуги по постановке на очередь и получению направления в дошкольное учреждение?», - возмутилась Жумадильдаева в ходе круглого стола в Мажилисе Парламента РК.

Вместе с тем депутат добавила, что рост охвата дошкольными организациями детей от 3 до 6 лет по сравнению с 2015 годом в республике составил 4,2%.

«807 170 детей охвачены дошкольным обучением, что составляет 65,8% от общего числа детей от 3 до 6 лет. Когда мы обращаемся к статистике Министерства образования, мы видим, что средний охват дошкольным образованием по республике составляет 85,8%. Данная цифра образовалась из категории детей, подлежащих охвату. Поэтому возникает вопрос - почему 20% детей не подлежат охвату, если существует сеть специализированных учреждений, а образовательная политика страны строится на гуманизации и инклюзивном подходе?», - добавила депутат.

Также она отметила недостатки внедрения электронной выдачи направлений в детские сады в регионах.

«Несколько областей сделали попытку перевода выдачи направлений в детские сады в электронный формат. Однако на постоянной основе электронные личные кабинеты заявителей пока не работают, а ведь это могло быть одним из механизмов решения проблемы очередности в дошкольных организациях вне зависимости от формы собственности», - сказала Наталья Жумадильдаева.

По ее словам, практика показывает, что очередность существует только для государственных дошкольных учреждений.

«На сегодня открыто 2 336 частных детских садов, но зачастую для дошколят они выполняют роль так называемой перевалочной базы - пока не подойдет очередь в государственный детский сад. И здесь играют разные факторы, начиная от ценовой политики и заканчивая удовлетворенностью государственной услугой. Процесс автоматизации уже начат, и с первого января в столице в пилотном режиме начала действовать электронная выдача направлений, данную систему ждут все казахстанцы, так как это обеспечит прозрачность и ускорить движение очередности», - добавила Наталья Жумадильдаева.

Ранее в ходе круглого стола вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева заявила о дефиците кадров в дошкольных организациях в связи с низкой зарплатой. По ее данным, на сегодня 35,7 - 55,6 тысяч тенге составляет зарплата у воспитателя и от 25 до 30 тысяч тенге у помощника воспитателя детских садов.

Серик Сабеков