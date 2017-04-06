Девушка не стрижет ногти три года из-за боязни ножниц

По словам немки, она ломала ноготь всего один раз, когда перелезала через забор.

16-летняя Симона Тейлор из немецкого Нюрнберга говорит, что в 2014 году начала патологически бояться маникюрных ножниц и щипцов. С тех пор девушка не стрижет ногти, сейчас они у нее 10-сантиметровой длины. Школьница утверждает, что красота доставляет ей трудности, но она готова это терпеть , сообщает , сообщает Вести.ру со ссылкой на Mirror.





Тейлор признается, что на отращивание "вторых пальцев" ее вдохновил ролик на YouTube, в котором рассказывалось, как ухаживать за длинными ногтями. По словам школьницы, она наловчилась выполнять своими "новыми руками" все бытовые операции, однако письменные работы или контрольные причиняют ей физическую боль.





"Мне труднее всего держать ручку. Через час руки начинают буквально отваливаться", — рассказала немка. Также ей непросто мыться.













"Меня часто спрашивают, не трудно ли мне ухаживать за собой и ходить в туалет, так вот, сложнее всего, как ни странно, мыть голову. Ногти застревают в волосах, приходится быть очень осторожной", — заявила Тейлор.





По словам немки, она ломала ноготь всего один раз, когда перелезала через забор. Учителя постоянно говорят Тейлор постричь ногти, так как она не может заниматься физкультурой, но девушка продолжает стоять на своем.



