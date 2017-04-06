В Актобе судят женщину, которая продала собственного сына

Жанна Акаласова продала новорожденного сына за 60 тысяч тенге. Ее подруга помогла ей найти покупателя. Ею стала пожилая женщина, которая решила купить младенца для бездетной семьи своей дочери, передает передает BNews.kz





Женщина утверждает, что решилась на этот шаг из-за отчаяния. У нее не было ни жилья, ни работы. Отец ребенка бросил ее, как только узнал о беременности, а воспитывать ребенка в неполной семье или детском доме Жанна не хотела.





«Я не знала, что делать. Я сама росла в неполной семье и не хочу такой участи для сына. Сначала хотела отдать ребенка временно в приют. Но подруга Данагуль Утешева уговорила меня отдать ребенка хорошей семье на воспитание. Я согласилась», говорит Жанна Акаласова.





После сделки женщина рассказала о продаже хозяйке квартиры, где снимала жилье. Та уговорила ее вернуть ребенка и обещала помочь с пропиской. Но посредник и покупатели отказались. Тогда Жанна обратилась в полицию. Однако вместо ребенка ей грозит тюремный срок. Вместе с нею в тюрьму могут угодить посредник и покупатель живого товара.

«У меня не было злого умысла нажиться на продаже ребенка. Усыновители сами дали мне 60 тысяч тенге в качестве благодарности. Я не отказалась, потому что сильно нуждалась в деньгах. Я обратилась в полицию, потому что раскаялась и хочу вернуть ребенка», - сказала Жанна Акаласова.



