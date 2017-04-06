В ВКО приедут сейсмологи из Алматы, чтобы изучить последствия землетрясения

Четыре специалиста прилетят в Усть-Каменогорск, а затем отправятся в Зайсан, где проверят качество приборов станции, проведут осмотр зданий и сооружений.

Сотрудники АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований» прибудут в регион для изучения последствия недавнего землетрясения . Вероятно, в регионе откроют и новые сейсмические станции, сообщает YK-news.kz





По словам председателя Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований Анвара Боранбаева, уже на днях работники Института сейсмологии прибудут из Алматы в Восточный Казахстан. Четыре специалиста прилетят в Усть-Каменогорск, а затем отправятся в Зайсан, где проверят качество приборов станции, проведут осмотр зданий и сооружений. После землетрясения в ВКО могут открыть дополнительные сейсмические станции, если позволит финансирование.





— В Алматы у нас есть 24 станции с широчайшим комплексом наблюдений, которые и нужны для того, чтобы предсказать землетрясение, — объясняет Анвар Боранбаев. — Но в Восточно-Казахстанской области всего две таких станции! Я не смогу населению дать соответствующую информацию, потому что для этого нужно как минимум пять инструментальных станций. Но пока это невозможно, так у нас ограничено финансирование. Мы планировали открыть филиал нашего центра в вашем регионе, однако в акимате области нам ответили, что в бюджете на это не предусмотрено средств.





Напомним, 4 апреля в 21:07 в Восточном Казахстане произошло землетрясение. Его эпицентр оказался в 35 километрах от Зайсана. Там толчки ощущались сильнее всего: пять-шесть баллов. В Урджаре было зафиксировано четыре-пять баллов, в Курчуме — четыре балла, в Усть-Каменогорске — три-четыре балла.





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Фото: realityzone.ru



