 
Облачно: дождь со снегом

Алматы

Облачно: дождь со снегом

Вероятность осадков: 81%

Влажность: 87%

Давление: 709 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

313.50

6 апреля 

Курс НБРК

312.08

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.00

Продажа

313.50

АСТАНА

Покупка

311.00

Продажа

312.70

Подробнее
336.00

6 апреля 

Курс НБРК

332.80

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

336.00

АСТАНА

Покупка

333.00

Продажа

336.00

Подробнее
Новости за сегодня

Алимов: Пространство ШОС отличается высоким уровнем безопасности

 

Пространство ШОС отличается высоким уровнем безопасности, потому как странам-участницам этой организации удается противостоять угрозам извне, не давая возможности проникновения в свою зону ответственности. Об этом сегодня в рамках выхода к прессе сообщил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Пространство ШОС, по-прежнему, отличается высоким уровнем безопасности, прежде всего, благодаря слаженной и активной работе государств-членов. И ШОС удается противостоять нынешним угрозам, не давая возможности их проникновения в зону ответственности организации. Под председательством Казахстана мы видим, как этот механизм очень активно работает», - сказал Алимов.

При этом он отметил, что Шанхайская организация продолжает активно развивать взаимодействие с международными и региональными организациями. И, прежде всего, с ООН.

«Под председательством Казахстана эти усилия были очень высоко оценены генеральной ассамблеей ООН, и в целом ООН, которая является приоритетным партнером для нашей организации в целях дальнейшей активизации коллективных усилий мирового сообщества, направленных на противодействие современным вызовам и угрозам глобального мира, безопасности и устойчивому развитию» - добавил он.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что 12-я встреча секретарей Совета безопасности государств-членов ШОС открыла серию ключевых мероприятий перед главным событием жизни организации - заседанием Совета глав государств-членов ШОС.

«Встреча фактически запустила механизм обратного отчества времени до Астанинского саммита. Сегодня осталось 63 дня» - заключил он.

 

Татьяна Ковалева

 

6 апреля 2017, 16:55
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код