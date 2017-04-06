В Карагандинской области подтоплен подъездной путь к селу

Обстановка в паводковый период в Карагандинской области находится на особом контроле. На данный момент имеются факты подтопления в 2-х населенных пунктов, сообщает сообщает Zakon.kz





Основной комплекс противопаводковых мероприятий в Карагандинской области сосредоточен в Каркаралинском, Шетском районах, где работает водооткачивающая техника, ведется расчистка входных и выходных оголовков водопропускных труб, создаются русла для оттока паводковых вод, идет ворошение снега. В данное время на вышеуказанных участках силами ДЧС области и местных исполнительных органов осуществляется круглосуточное наблюдение за уровнем воды.





На сегодняшний день имеются незначительные переливы на 3 участках автодорог местного значения и 1 участке республиканского значения.





В Шетском районе в результате подъема уровня воды в реке «Шерубай-Нура» произошел перелив через подъездной путь к селу Шопа, в результате чего движение транспортных средств полностью ограничено. В районе перелива выставлены посты из числа сотрудников местной полицейской службы в количестве 2 человек 1 техники. Угроза населенному пункту отсутствует.





На данный момент ведутся работы по очистке и расширению русла водоотводного канала, откачиваются талые воды с помощью спецтехники, жители вывозят снег с территории своих домов.





5 апреля в Департаменте по ЧС под председательством заместителя акима Карагандинской области руководителя областного противопаводкового штаба Ляпунова А.В. состоялось рабочее заседание штаба. В ходе заседания были рассмотрены вопросы готовности крупных водохранилищ к приему и пропуску паводковых вод, а также паводкоопасные участки.





По итогам заседания было поручено балансосодержателям крупных водохранилищ обеспечить безаварийных пропуск паводковых вод, держать на контроле поступление воды и своевременно регулировать сбросы с них. Во избежание образования заторно-зажорных явлений в местах мостовых переходов и на реках организованы работы по подрыву льда.





Отработаны эвакуационные мероприятия, создаются защитные дамбы, проводится круглосуточный мониторинг уровня воды в реках.







