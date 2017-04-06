В России запретили делать Путину мейкап

Нанесение макияжа на изображения людей, "похожих на президента РФ", признано намеком на нетрадиционную сексуальную ориентацию.

На сайте Минюста России появился обновленный федеральный список экстремистских материалов, в число которых внесен плакат с изображением президента России Владимира Путина с макияжем , пишет , пишет Vesti-ukr.com





Отфотошопленный снимок 7 мая 2014 года опубликовал во ВКонтакте Александр Цветков (в настоящее время его аккаунт заблокирован за нарушение правил сайта). В документе отмечается, что на снимке у человека, "похожего на президента РФ В.В. Путина" накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента".





В реестре указано, что 11 мая 2016 года материал был признан Центральным районным судом Твери экстремистским.





В федеральном списке значатся еще девять снимков, опубликованных Цветковым: с солдатами Третьего рейха, высказываниями об иммигрантах, призывами избивать сотрудников полиции, евреев и выходцев с Кавказа.





Согласно закону, распространение экстремистских материалов предполагает как административную, так и уголовную ответственность. В первом случае за производство и распространение таких материалов предусмотрен штраф до трех тысяч или арест на срок до 15 суток.



