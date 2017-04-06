Дело, связанное с исчезновением двух несовершеннолетних девочек, передано в суд

Следствие пришло к выводу, что подозреваемый Олег Яицкий причастен к обоим эпизодам.

Прокурор Зыряновского района Константин Пичугин сообщил на встрече со СМИ, что следствие по делу убитой 8-летней Вики Тойкеневой и пропавшей 17-летней Ксении Сидориной закончено. Дело передано в специализированный межрайонный уголовный суд, сообщает YK-news.kz





Следствие пришло к выводу, что подозреваемый Олег Яицкий причастен к обоим эпизодам.





— Дело касается несовершеннолетних, будет рассматриваться в закрытом режиме. Я могу сказать, что дело направлено в суд, в отношении подсудимого предъявлено обвинение в совершении двух убийств, — сообщил Константин Пичугин. — По делу собран целый комплекс доказательств, которые дают нам основания предполагать, что именно это лицо виновно в совершенных преступлениях.





С самого начала следствия был назначен процессуальный прокурор из числа сотрудников прокуратуры Зыряновского района, который следил за законностью следственных действий, добавил господин Пичугин.



