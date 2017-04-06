Дело, связанное с исчезновением двух несовершеннолетних девочек, передано в суд
6 апреля 2017, 17:03
Следствие пришло к выводу, что подозреваемый Олег Яицкий причастен к обоим эпизодам.
Прокурор Зыряновского района Константин Пичугин сообщил на встрече со СМИ, что следствие по делу убитой 8-летней Вики Тойкеневой и пропавшей 17-летней Ксении Сидориной закончено. Дело передано в специализированный межрайонный уголовный суд, сообщает YK-news.kz.
Следствие пришло к выводу, что подозреваемый Олег Яицкий причастен к обоим эпизодам.
— Дело касается несовершеннолетних, будет рассматриваться в закрытом режиме. Я могу сказать, что дело направлено в суд, в отношении подсудимого предъявлено обвинение в совершении двух убийств, — сообщил Константин Пичугин. — По делу собран целый комплекс доказательств, которые дают нам основания предполагать, что именно это лицо виновно в совершенных преступлениях.
С самого начала следствия был назначен процессуальный прокурор из числа сотрудников прокуратуры Зыряновского района, который следил за законностью следственных действий, добавил господин Пичугин.
Фото astana.sud.kz
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