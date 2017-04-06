В Карагандинской области четыре дня ищут двоих мужчин, которых унесло течением реки
6 апреля 2017, 17:12
Третьего пострадавшего удалось найти и спасти.
2 апреля в Каркаралинском районе не далеко от поселка Жарлы на русле реки Копа двоих мужчин унесло сильным течение реки, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным трое мужчин из поселка имени Нуркена Абдирова Каркаралинского района выехали на лошадях для отгона пасшегося скота. При попытке самостоятельно на лошадях перебраться через разлившийся участок реки Копа, двух мужчин унесло течением реки. Третий пострадавший оказался на открытом участке, отрезанном также течением реки.
По данному факту звонок в службу 112 поступил около 19.00. На место происшествия были направлены спасатели ДЧС. По прибытии на место им удалось найти и спасти третьего пострадавшего.
В район поиска были дополнительно направлены силы и средства войсковой части №52859 Национальной гвардии МВД РК.
В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.
Фото ДЧС Карагандинской области
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