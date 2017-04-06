Карагандинец потерял память на Гоа
6 апреля 2017, 17:18
У молодого человека нет ни денег, ни документов. Он не помнит, где остановился и как попал к врачам.
Парень, назвавшийся карагандинцем, попал в больницу на Гоа. Русскоговорящие туристы пытаются ему помочь, сообщает NV.
У молодого человека нет ни денег, ни документов. Он не помнит, где остановился и как попал к врачам. Предположительно, парень упал с байка. Он называет свое имя — Руслан Забурдяев, утверждает, что приехал из Караганды. Требуется опознать человека.
«В больнице Бамболима штата Гоа находится парень, — написала в соцсетях Катерина Шпес, уроженка Алматы, которая в настоящее время работает в Индии. — Гражданин Казахстана, приехавший в Гоа из Караганды 14-го марта 2017 года. Его имя Руслан Забурдяев. Виза на месяц, но к сожалению, нам неизвестна дата выдачи. Возможен overstay. Пожалуйста, если кто-то его узнал, свяжитесь с нами!!!»
Если вы знаете человека, изображенного на фото, напишите Катерине.
Фото: www.nv.kz
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