В ЗКО новорожденный задохнулся в колыбели
6 апреля 2017, 17:22
Новорожденный умер вследствие механической асфиксии.
Мама положила ребенка в колыбель, а утром обнаружила его уже мертвым, сообщает "Мой ГОРОД".
Как сообщили в управлении здравоохранения, это первый несчастный случай со смертельным исходом в этом году. В 2016 году было зафиксировано 5 несчастных случаев, которые привели к смерти детей.
"Мама оставила ребенка в колыбели, а утром нашла его мертвым. Новорожденный умер вследствие механической асфиксии", - пояснили в областном управлении здравоохранения.
В облздаве рассказали, что часто в медучреждения области обращаются родители, дети которых проглатывают инородные тела. Таких случаев с начала года насчитывается 54. Увеличились факты жестокого обращения с детьми. Детей избивают родители, родственники. Если в прошлом году было зафиксировано всего 8 случаев, то с начала этого - 31 факт. 68 детей были укушены собаками. Самые же частые несчастные случаи - это ожоги. За три месяца 2017 года 99 детей обращались в больницу с ожогами.
В управлении здравоохранения напомнили, что родителям нужно быть бдительными, ведь дети до 5 лет находятся в группе риска.
"Если заметили какие-то опасные признаки болезней у ребенка, необходимо вовремя обращаться за медпомощью", - призвали в облздраве.
Фото: mgorod.kz
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