Nissan обновил спорткар 370Z

На международном автосалоне в Нью-Йорке Nissan представит купе 370Z в специальной версии Heritage Edition. Выпуск этого автомобиля преследует две цели – во-первых, напоминает поклонникам о приближающемся 50-летии автомобилей серии Z, а во-вторых, демонстрирует изменения, которые произойдут в обычных 370Z в 2018 модельном году.





В числе таких новшеств – головные фары и задние фонари, отделка дверных ручек и заднего бампера, а также новое сцепление EXEDY для шестиступенчатой механики. Спецверсия Heritage Edition будет доступна в двух цветах – желтом Chicane Yellow с черными акцентами и черном Magnetic Black с серебристыми акцентами. Салон в обоих случаях будет черно-желтым.





Как и прежде, Nissan 370Z оснащается 3,7-литровым 337-сильным V6 (332 л.с. в американской спецификации). Помимо вышеупомянутой механики, двигатель может сочетаться с семиступенчатым автоматом с функцией автоматической перегазовки. У дилеров в США новинка появится уже этой весной.





Nissan 370Z – настоящий долгожитель по современным меркам. Эта модель была выпущена на замену спорткару 350Z в 2008 году, а последнее серьезное обновление пережила в 2012-м. По слухам, двухдверка может остаться без полноценного преемника – в качестве замены Nissan вроде бы собирается сделать спортивный молодежный кроссовер.



