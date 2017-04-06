Опубликовано видео взрыва у школы в Ростове-на-Дону
6 апреля 2017, 17:28
Устройство внезапно взорвалось прямо в руках у мужчины.
В распоряжении портала Лайф.ру оказалось видео взрыва, который произошёл сегодня утром возле школы в Ростове-на-Дону.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина оставляет что-то на земле, а затем скрывается с места. Проходящий мимо, предположительно, сторож школы замечает подозрительный предмет и подбирает его. Устройство внезапно взрывается прямо в руках у мужчины.
Ранее стало известно о том, что у школы в Ростове-на-Дону взорвалось СВУ, замаскированное под фонарик. По данным экспертов, оно было начинено порохом. В результате инцидента серьёзные ранения получил сторож.
Прибывшей бригадой медиков он был экстренно госпитализирован. По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело.
Фото: ria.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852416-47a2143d5e0870b45bb0406483ebbe3f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...