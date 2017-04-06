Завершился предварительный раунд Кубка Казахстана

Восемь команд были поделены на три группы. Победитель каждой группы, а также лучшая из команд, занявших вторые места вышли в 1/8 финала Кубка Казахстана, сообщает pflk.kz.





Победителем группы 1 стал «Махтаарал» из Южно-Казахстанской области. Занявший второе место в этой группе петропавловский «Кызыл-Жар СК» со второй строчки квалифицировался в 1/8 финала.





Также путевки в эту стадию получили победители групп 2 и 3: «Кыран» (Шымкент) и «Жетысу» (Талдыкорган).





Завтра, 7 апреля в офисе Профессиональной футбольной лиги Казахстана состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка страны. Начало — в 11 часов по времени Астаны.











