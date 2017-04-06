Фёдор Емельяненко: У Макгрегора нет шансов в ринге против Мэйуэзера

У популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора (23-1, 18 КО) нет шансов на успех в боксёрском поединке против ветерана Флойда Мэйуэзера-младшего (49-0, 26 КО). Таково мнение россиянина Фёдора Емельяненко, которое он озвучил вчера.





«Кроме боя Али с японцем Иноки таких поединков я больше не видел. Мне кажется, что это пиар, но... Поживём-увидим. Боксёр это боксёр, и каким бы хорошим не был боец ММА, боксёрская база у Мэйуэзера сильнее. Думаю, шансов нет (на победу Конора — vRINGe)», — заявил он.







