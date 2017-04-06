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Россиянин сжег деревню, которую посчитал "гнездом моджахедов"

6 апреля 2017, 17:47

Из 11 домов в Лопце остались только два.

В Волосовском районе Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который сжег почти целиком деревню Лопец: выгорело девять дачных домой и несколько хозяйственных построек. К счастью, пострадавших нет, поскольку это были дачные постройки для проживания в летний период, пишет Вести.ру.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина в нетрезвом состоянии утром 5 апреля поджег свою дачу, в результате чего огонь перекинулся на соседние дома.

Однако местная пресса сообщает, что на фоне стресса от сообщений о теракте в петербургском метро мужчиной двигало желание отомстить "моджахедам", которые якобы "окопались" в этой деревне.

Как пишет портал Ленобласти 47news, 6 апреля в один из отделов полиции Петербурга пришел 55-летний житель Петербурга Олег Герасимов. Он признался, что поджоги домов в деревне Лопец — на его совести. К тому времени его уже искали в Волосовском районе. Полицейские выяснили, что дома в Лопце методично поджигались смесью бензина с маслом, а под теми постройками, которые были на сваях, петербуржец разводил костры.

При этом подъехавших пожарных "борец с моджахедами" таранил на "Волге" лоб в лоб. Удар был такой силы, что у легковушки вылетел мост, отмечает издание.

После этого мужчина выскочил из авто и начал поливать пожарных из газового баллончика. Когда те решили ретироваться, Герасимов достал бензопилу, с ее помощью повалил на дорогу ель, а затем скрылся в лесу.

Затем он, однако, все-таки сдался полиции. А вот в его петербургской квартире тем временем нашлось письмо, в котором Герасимов объясняет причины своего поступка.

В ней поджигатель пишет, что "в деревне Лопец создана база будущих бандитов и убийц". "Местные, кто с девяностых и ранее, предоставляют им свои жилища. Когда начнется смута, бандиты будут избивать брошенное властями население. В деревне Забелье у них штаб", — сообщает он.

В итоге его "антитеррористической операции" из 11 домов в Лопце остались только два.

Фото: 47news.ru

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