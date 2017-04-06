Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины
6 апреля 2017, 17:51
Это касается краткосрочных поездок - до 90 дней - и распространяется только на владельцев биометрических паспортов.
Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг проголосовали за предоставление Украине безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны. Это решение поддержал 521 депутат, 75 высказались против, 36 - воздержались, пишет Русская служба ВВС.
Теперь отмену виз для граждан Украины предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза.
Переговоры Украины и ЕС по безвизовому режиму идут с 2008 года; за это время, как признают в ЕС, Украина выполнила взятые на себя обязательства.
"Одобрение Европарламентом безвизового режима с Украиной - это историческое голосование не только для нашей страны, но и для объединенной Европы. Это заслуженная награда для украинцев за их веру в Европейскую идею", - прокомментировал решение депутатов украинский президент Петр Порошенко.
Как это будет работать
Главным условием для поездок в ЕС без виз будет биометрический паспорт. Путешествовать можно будет без права работы на 90 дней каждые полгода. Это касается всех стран ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Зато украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
В то же время, как пояснили в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы "доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия".
Пограничники теоретически могут требовать показать приглашение или бронирование гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности.
Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки.
Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас даже при наличии шенгенской визы.
Фото: bbc.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852423-fb8dcfd3bdc8020ca944ddcde24083ec
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...