Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины

Это касается краткосрочных поездок - до 90 дней - и распространяется только на владельцев биометрических паспортов.

Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг проголосовали за предоставление Украине безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны. Это решение поддержал 521 депутат, 75 высказались против, 36 - воздержались , пишет , пишет Русская служба ВВС





Теперь отмену виз для граждан Украины предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза.





Переговоры Украины и ЕС по безвизовому режиму идут с 2008 года; за это время, как признают в ЕС, Украина выполнила взятые на себя обязательства.





"Одобрение Европарламентом безвизового режима с Украиной - это историческое голосование не только для нашей страны, но и для объединенной Европы. Это заслуженная награда для украинцев за их веру в Европейскую идею", - прокомментировал решение депутатов украинский президент Петр Порошенко.





Как это будет работать





Главным условием для поездок в ЕС без виз будет биометрический паспорт. Путешествовать можно будет без права работы на 90 дней каждые полгода. Это касается всех стран ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Зато украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.





В то же время, как пояснили в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы "доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия".

Пограничники теоретически могут требовать показать приглашение или бронирование гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности.





Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки.

Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас даже при наличии шенгенской визы.



