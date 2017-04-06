Двое погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга остаются неопознанными
6 апреля 2017, 17:52
Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".
Двое погибших в теракте в петербургском метро остаются неопознанными. Об этом сообщила журналистам вице-губернатор города Анна Митянина, передает ТАСС.
"Остаются неопознанными двое", - сказала она.
Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 13 человек, пострадали более 50.
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Фото: news-front.info.
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