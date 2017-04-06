Обвиняемые в хищении денег со съемок фильма "Феникс" начали возмещать ущерб

В общей сложности подсудимые возместили чуть более восьми миллионов тенге.

В Медеуском районном суде №2 продолжается судебное разбирательство по делу известного артиста Тунгышбая Жаманкулова подозреваемого в хищении денег со съемок фильма "Феникс".





На скамье подсудимых девять человек: Тунгышбай Жаманкулов, режиссер Талгад Жаныбеков, исполнительный продюсер фильма "Феникс" Наталья Юдина, управляющий директор по экономике и финансам АО "Казахфильм" Гаукар Искакова, редактор картины Гизат Султанов, индивидуальный предприниматель Илья Коробейников, второй режиссер картины Бижан Абишев, директор съемочной группы в подготовительном периоде "Феникса" Марлен Абишев и представитель ТОО, сотрудничавшего с компанией Жаманкулова, Данияр Абдыкадыров. Их обвиняют в хищениях и пособничестве в хищениях бюджетных средств, выделенных на съемку фильма "Феникс", в сумме почти 69 миллионов тенге.





Сегодня показания в суде дала исполнительный директор кинокомпании "Казахфильм" Лидия Климова. Она сообщила, что согласно договору на производство фильма "Феникс" в 2014 году было выделено 100 миллионов тенге. 79 миллионов было перечислено на подготовительный и предподготовительный период, 10 миллионов — за услуги авторских прав.





"Нужно было провести своего рода аудит документов: смету промежуточную на предподготовительный период, подготовительный период, съемку уходящих объектов, лимит затрат на 55 миллионов тенге. На конец 2014 года — начало 2015 года возникла кредиторская задолженность в размере 35 миллионов тенге. Финансового отчета при этом не было", — рассказала Климова.





По ее словам, единственный финансовый отчет был в 2016 году, реестр которого составлял 69 миллионов, но из них, по ее словам, ни на зарплату, ни на командировочные документы не было подтверждения. Также не было видно, какие виды работ выполнены.





"Было так, что на первом листе договора был одна компания, а на последних страницах печать и подпись другой компании, отсутствовали во многих договорах акты выполненных работ. Мы сделали заключение, что группа не была готова к защите постановочного проекта. Защита постановочного проекта не произведена в срок. Подсудимые начали возмещать ущерб. За Юдину 3 апреля 2017 года было внесено 2 миллиона 79 тысяч 555 тенге, 4 апреля за Марлена Абишева — 500 тысяч тенге, за Абишева Бижана – 280 тысяч тенге", — сообщила исполнительный директор кинокомпании.





Ранее сообщалось, что Тунгышбай Жаманкулов возместил 5,3 миллиона тенге. Главное судебное разбирательство по этому делу началось 9 марта.







