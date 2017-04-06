Глава государства произвел назначения в Управделами Президента

· Специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ Управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан (1996);

Баттаков Ерлан Еркинович родился 9 октября 1969 года в Караганде. В 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт

Оразкулов Канат Орынтаевич родился 27 ноября 1970 года в Жамбылской области . Завершил учебу в Казахском сельско-хозяйственном институте в 1993 году по специальности "Лесное хозяйство". В 2002 году окончил учебу в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби по специальности "Правоведение".

Трудовой стаж:

· Специалист Есикского лесничества Тургенского мехлесхоза Енбекшиказахского района Алматинской области (1993-05.1994);

· Служба в подразделениях УКНБ РК по г. Алматы и Алматинской области (1994-1997);

· Служба на различных офицерских и руководящих должностях в подразделениях кадров, обеспечения визитов и личной охраны Президента РК в Службе охраны Президента РК (10.1997-2009);

· Заместитель Начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (2009-04.2014);

· Заместитель Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 04.2014)



