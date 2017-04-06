«Карачаганак Петролеум Оперейтинг» заинтересован в сотрудничестве с актюбинскими товаропроизводителми

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с генеральным директором «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» Ренато Мароли, приехавшим в Актобе по приглашению главы региона.





Как известно, Карачаганакское месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших в мире, занимающей территорию более 280 кв. км. Общие оценочные запасы месторождения превышают 24 млрд. баррелей конденсата и 16 трлн. куб. футов газа.





Доля местного содержания консорциума составляет 52% или $530 млн.долл., что открывает для отечественных товаропроизводителей немало возможностей. В целях налаживания взаимовыгодного сотрудничества между крупным консорциумом и актюбинскими предприятиями, развития местного содержания в закупках товаров, работ и услуг на предприятии КПО и была организована данная встреча.





- Глава государства уделяет особое внимание поддержке отечественных товаропроизводителей, развитию межрегиональной кооперации и казахстанского содержания, что ежегодно отражается в Послании народу Казахстана. На сегодняшний день 24 компании нашей области являются подрядчиками КПО, из них ТОО «АЗПО», ТОО «Омирбек»- местные товаропроизводители, остальные 22 компании поставляют импортируемые товары, Актюбинский колледж нефти и газа оказывает услуги по обучению охраны труда и техники безопасности и т.д. На 2017 г. КПО планируется закуп товаров и услуг на сумму 665 млрд.тг. Конечно, для наших производителей – это хорошая возможность, - отметил Бердыбек Сапарбаев.









В ходе встречи гостю была передана информация, касающаяся деятельности 50 нефтесервисных компаний области, которые готовы работать с КПО. Кроме того, сотрудничество возможно еще по нескольким направлениям. В частности, местные предприятия могут поставлять на «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» качественные строительные материалы, трубы,железнодорожные рельсы и фасонный прокат,химические реагенты для нефтяных скважин,стальные конструкции,высококачественную сельскохозяйственную продукцию,оказывать широкий спектр разведочных и эксплуатационных буровых услуг.





- Мы готовы оказать всяческое содействие в развитии местных производств, усилив сотрудничество с вашим регионом. В настоящее время в нашем реестре зарегистрированы 150 компаний, мы приехали, чтобы увеличить их количество. В будущем готовы привлекать их к реализации долгосрочных проектов, создавать совместные предприятия, на которых будут применяться инновационные технологии, - сказал в свою очередь генеральный директор «Karachaganak Petroleum Operating B.V.». г-н Реното Мароли.





Представители консорциума планируют ознакомиться с деятельностью нескольких предприятий области, провести переговоры о сотрудничестве.



