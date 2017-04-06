Секретари Совбеза ШОС посетили территорию выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017»
6 апреля 2017, 18:20
Саммит глав государств-участниц ШОС пройдет на территории международного выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» 8-9 июня.
Секретари совета безопасной Шанхайской организации сотрудничества посетили территорию выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» в рамках подготовки саммита глав государств-участниц ШОС, передает корреспондент Zakon.kz.
«Секретари посетили объекты международной выставки, ознакомились с завершением строительства, подготовкой павильонов, которые предназначены для каждой из стран, в том числе павильон, выделенный для Шанхайской организации сотрудничества» - сказал заместитель секретаря совета безопасности РК Азамат Абдымомунов.
Напомним, саммит глав государств-участниц ШОС пройдет на территории международного выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» 8-9 июня.
Татьяна Ковалева, Астана.
Фото: express-k.kz.
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