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Вандалы разбили 13 надгробий на кладбище в Алматинской области

6 апреля 2017, 18:36

Полиция расследует факт вандализма на одном из кладбищ в Алматинской области.

Неизвестные разбили надгробия 13 захоронений на одном из кладбищ в селе Касымбек Алматинской области, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел региона.

В настоящее время Жамбылский РОВД поступили заявления о факте вандализма от четырех местных жителей. При осмотре места происшествия установлено, что разгромлены надгробия у 13 захоронений.

Возбуждено уголовное производство по статье "Вандализм".

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Вадим Жернов.

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