Вандалы разбили 13 надгробий на кладбище в Алматинской области

Полиция расследует факт вандализма на одном из кладбищ в Алматинской области.

Неизвестные разбили надгробия 13 захоронений на одном из кладбищ в селе Касымбек Алматинской области, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел региона.





В настоящее время Жамбылский РОВД поступили заявления о факте вандализма от четырех местных жителей. При осмотре места происшествия установлено, что разгромлены надгробия у 13 захоронений.





Возбуждено уголовное производство по статье "Вандализм".







