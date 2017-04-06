Вандалы разбили 13 надгробий на кладбище в Алматинской области
6 апреля 2017, 18:36
Полиция расследует факт вандализма на одном из кладбищ в Алматинской области.
Неизвестные разбили надгробия 13 захоронений на одном из кладбищ в селе Касымбек Алматинской области, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел региона.
В настоящее время Жамбылский РОВД поступили заявления о факте вандализма от четырех местных жителей. При осмотре места происшествия установлено, что разгромлены надгробия у 13 захоронений.
Возбуждено уголовное производство по статье "Вандализм".
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Вадим Жернов.
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