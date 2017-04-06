Наследного принца из Арабских Эмиратов ждут на открытии ЭКСПО в Астане

Казахстан ожидает участие наследного принца Абу Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна на открытии выставки ЭКСПО в Астане. Об этом сообщила государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова, передает Об этом сообщила государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова, передает Zakon.kz



Как сообщила пресс-служба Акорды, Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова встретилась с ректором Масдарского института науки и технологий (ОАЭ) Бехжат аль-Юсуф.





Во время встречи Абдыкаликова подчеркнула, что Казахстан уделяет приоритетное значение развитию отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами в качестве своего ключевого партнера на Ближнем Востоке.





Госсекретарь отметила, что в октябре 2017 г. исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За этот период накоплен огромный опыт совместной работы, достигнуты успехи в самых разных областях.





В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения научно-образовательного сотрудничества РК и ОАЭ, в том числе путем проведения совместных мероприятий: конференций, тренингов, семинаров с Центром по делам женщин и технологий Арабского региона (CWTAR).





Казахстан полностью разделяет и поддерживает политику ОАЭ в области возобновляемых источников энергии. Опыт Эмиратов служит хорошим примером того, как продвижение «чистой» энергии работает на экономическое развитие. РК выступает активным сторонником внедрения «зеленой» экономики, которая является главной составляющей нашей индустриальной политики на ближайшее десятилетие.





Государственный секретарь проинформировала о проведении в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» Международного форума «Женщины за энергию будущего», который пройдет с 31 августа по 1 сентября т.г. На форуме будут обсуждаться роль и вклад женщин в продвижении инновационных идей в сфере альтернативной энергетики и «зеленой» экономики.





Гульшара Абдыкаликова пригласила доктора Бехжат аль-Юсуф принять участие в форуме и выразила уверенность в том, что Масдарский институт, как одно из высокотехнологичных образовательных учреждений, внесет еще больший вклад в продвижение «зеленых» технологий.





- Мы ожидаем участие в церемонии открытия выставки Наследного принца Абу Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, а на открытии национального павильона ОАЭ – Вице-президента, Премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мухаммедом бен Рашида Аль Мактума, - сказала Государственный секретарь РК Г.Абдыкаликова в завершение встречи.



