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Профилактика коррупции набирает обороты в Акмолинской области

6 апреля 2017, 19:23

В область с рабочей поездкой прибыл уполномоченный по этике Жапаков Куаныш.

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области инициирован ряд мероприятий направленных на формирование антикоррупционной культуры, привития принципа «нулевой терпимости» ко всем формам правонарушений.

В ходе встречи Уполномоченного по этике Агентства Жапакова К. с профессорско-преподавательским составом, студентами Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова подписан меморандум о сотрудничестве и реализации принципа «Академической честности».

Отвечает требованиям времени и деятельность специально созданной в регионе антикоррупционной мобильной группы из числа представителей общественности области, Национальной палаты «Атамекен», которая осуществила встречи с пациентами и трудовым коллективом Акмолинской областной больницы.

В рамках республиканской акции «От двери – к двери» жителям региона раздаются буклеты и информационные листовки. Для большего эффекта их решено прикладывать к квитанциям по коммунальным платежам.



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