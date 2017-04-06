Профилактика коррупции набирает обороты в Акмолинской области

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области инициирован ряд мероприятий направленных на формирование антикоррупционной культуры, привития принципа «нулевой терпимости» ко всем формам правонарушений.





В ходе встречи Уполномоченного по этике Агентства Жапакова К. с профессорско-преподавательским составом, студентами Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова подписан меморандум о сотрудничестве и реализации принципа «Академической честности».





Отвечает требованиям времени и деятельность специально созданной в регионе антикоррупционной мобильной группы из числа представителей общественности области, Национальной палаты «Атамекен», которая осуществила встречи с пациентами и трудовым коллективом Акмолинской областной больницы.





В рамках республиканской акции «От двери – к двери» жителям региона раздаются буклеты и информационные листовки. Для большего эффекта их решено прикладывать к квитанциям по коммунальным платежам.