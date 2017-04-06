БРК предлагает активизировать работу МБО ШОС путем реализации инициатив по поддержке взаимной торговли и инвестиций

В работе предстоящего заседания Совета МБО ШОС, намеченном на 8 июня в Астане, предполагается активное участие представителей бизнеса стран ШОС.

Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») Болат Жамишев и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов обсудили основные направления сотрудничества в рамках Межбанковского объединения ШОС (МБО ШОС) на ближайшую перспективу.





В ходе встречи, состоявшейся в минувшую среду в Астане, глава БРК проинформировал об актуальной повестке дня деятельности МБО ШОС, связанной с необходимостью утверждения новой Стратегии дальнейшего развития Объединения на среднесрочную перспективу (2017-2021 гг.), а также реализацией инициатив по поддержке взаимной торговли и инвестиций на пространстве ШОС.





«Мы в этом году председательствуем в МБО ШОС. Ожидается, что будет принята новая стратегия развития, в рамках которой мы хотели бы привнести новые инициативы по расширению сотрудничества в рамках работы МБО. Данная инициатива направлена на сотрудничество между банками-участниками стран ШОС и поддержку взаимного экспорта», - отметил Б.Жамишев.





Кроме того, глава БРК сообщил, что в работе предстоящего заседания Совета МБО ШОС, намеченном на 8 июня в Астане, предполагается активное участие представителей бизнеса стран ШОС, заинтересованных в инструментах поддержки экспорта.





В свою очередь, генсекретарь ШОС Р.Алимов подчеркнул, что расширение сотрудничества в рамках МБО ШОС с учетом потребностей бизнеса позволит вывести работу Объединения на новый формат, а также будет способствовать реализации конкретных мер поддержки предпринимательства.



