БРК предлагает активизировать работу МБО ШОС путем реализации инициатив по поддержке взаимной торговли и инвестиций
6 апреля 2017, 19:31
В работе предстоящего заседания Совета МБО ШОС, намеченном на 8 июня в Астане, предполагается активное участие представителей бизнеса стран ШОС.
Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») Болат Жамишев и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов обсудили основные направления сотрудничества в рамках Межбанковского объединения ШОС (МБО ШОС) на ближайшую перспективу.
В ходе встречи, состоявшейся в минувшую среду в Астане, глава БРК проинформировал об актуальной повестке дня деятельности МБО ШОС, связанной с необходимостью утверждения новой Стратегии дальнейшего развития Объединения на среднесрочную перспективу (2017-2021 гг.), а также реализацией инициатив по поддержке взаимной торговли и инвестиций на пространстве ШОС.
«Мы в этом году председательствуем в МБО ШОС. Ожидается, что будет принята новая стратегия развития, в рамках которой мы хотели бы привнести новые инициативы по расширению сотрудничества в рамках работы МБО. Данная инициатива направлена на сотрудничество между банками-участниками стран ШОС и поддержку взаимного экспорта», - отметил Б.Жамишев.
Кроме того, глава БРК сообщил, что в работе предстоящего заседания Совета МБО ШОС, намеченном на 8 июня в Астане, предполагается активное участие представителей бизнеса стран ШОС, заинтересованных в инструментах поддержки экспорта.
В свою очередь, генсекретарь ШОС Р.Алимов подчеркнул, что расширение сотрудничества в рамках МБО ШОС с учетом потребностей бизнеса позволит вывести работу Объединения на новый формат, а также будет способствовать реализации конкретных мер поддержки предпринимательства.
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
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