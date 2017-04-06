В ЮКО разъяснен пилотный проект «Развитие молодежного корпуса»

Целью проекта является социализация молодежи, в особенности стимулирование малообеспеченных слоев населения посредством привлечения их в полезные для общества работы.

О запуске проекта «Развитие молодежного корпуса», реализуемый Министерством образования и науки РК и Международным банком реконструкции и развития сообщили сегодня в Региональной службе коммуникаций заместитель акима области Уласбек Садибеков, руководитель Координационного агентства Вера Ким и официальный представитель координационного агентства Максим Рожин.





Заместитель акима области У.Садибеков подчеркнул, что данный проект предоставляет огромную поддержку для молодежи Южно-Казахстанской области. Также он проинформировал, что проект запускается в рамках пилотного режима в 4 регионах, на территории Южно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской и Карагандинской областях.





Наряду с этим, заместитель акима рассказал, что координатором проекта в Южно-Казахстанской области утверждена представитель корпоративного фонда «Ауыл жастары Одағы» Сабира Байзакова, а также о том, что в «Областном молодежном ресурсном центре» выделен специальный кабинет, полностью оснащенный необходимыми материалами.





Кроме того, руководитель координационного агентства Вера Ким сообщила, что для финансирования развития молодежного корпуса из Всемирного Банка будет выделен грант в размере 20 млн. долларов США.





По ее словам, целью проекта является социализация молодежи, в особенности стимулирование малообеспеченных слоев населения посредством привлечения их в полезные для общества работы.





«Данный проект в Казахстане реализуется впервые. Молодежь страны в группах по 3-5 человек, разработав социальный проект, должны представить в конкурсную комиссию. По итогам проведенного отбора, молодых людей направят на пятимесячные курсы обучения. Кроме того, им не обязательно бросать работу либо учебу. Даже если это восьмичасовой рабочий день, они смогут заниматься в выходные дни и вечернее время. В завершении курса будут присуждены гранты на дальнейшее продвижение социальных проектов. Максимальная сумма гранта составит 1000 000 тенге», - сказала Вера Ким.





В свою очередь, официальный представитель координационного агентства Максим Рожин рассказал, что в текущем году в четырех областях республики планируется охватить порядка 3 000 человек, всего за три года реализации проекта предполагается участие около 8 500 молодых людей.





Также, он сообщил, что в проекте может принять участие молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет.





Стоит отметить, что для подачи заявки в проект, запускаемый в апреле 2017 года, а также с условиями и процедурами подачи заявки можно ознакомиться на информационном портале zhasproject.kz. Вместе с этим, информацию можно получить по телефону +7(7172) 50-07-71 или написав на электронную почту







