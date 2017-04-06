Сегодня, 6 апреля, в Кызылорде прошла республиканская конференция «Здоровье и жизненные навыки молодежи: современные подходы и передовой опыт».





В конференции приняли участие аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, директор РГП на ПХВ «Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» Министерства здравоохранения Республики Казахстан Жамиля Баттакова, председатель ОО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» Наталья Рахальская, и.о. Председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Ержан Ерсаинов, представители программ Организации объединенных наций, прокурора и секретаря маслихата Кызылординской области, представители центров здоровья молодежи, делегаты из организаций образования и здравоохранения из других регионов РК и др.





- По данным ЮНИСЕФ, Казахстан входит в десятку худших стран по числу суицидов среди подростков 5-14 лет, а по частоте суицидов среди молодежи в возрасте 15-29 лет – на 4 месте в мире. В связи с этим в прошлом году министерствами образования и науки, здравоохранения и внутренних дел Республики Казахстан совместно с ЮНИСЕФ при нашей поддержке в Кызылординской области был реализован пилотный проект по профилактике суицидов. В рамках сегодняшней конференции будут обсуждены итоги данной инициативы и пути ее усовершенствования, а также вопросы распространения передового опыта области в других регионах, - сообщил аким области, открывая конференцию.





На мероприятии выступили руководители организаций здравоохранения, специалисты по профилактике суицидов у молодежи. Пленарное и секционные занятия конференции продолжились до вечера. Также участники конференции дали брифинг средствам массовой информации и ознакомились с работой перинатального центра, детской больницы и медицинского центра области и областного центра здоровья молодежи. В завершение для гостей мероприятия был организован гала-концерт.



