В Кызылорде подвели итоги противопаводковой работы в регионе

Глава региона отметил, что благодаря слаженной работе ответственных лиц в паводковый период удалось избежать человеческих жертв и ущерба жилищам

Совещание по итогам противопаводковых мероприятий прошло в Кызылорде 6 апреля под председательством акима области Крымбека Кушербаева.





Открывая заседание, глава региона отметил, что благодаря слаженной работе ответственных лиц в паводковый период удалось избежать человеческих жертв и ущерба жилищам. 5 человек из числа особо отличившихся во время спасательных работ представлены к правительственным наградам. Еще 19 человек сегодня были награждены благодарственными письмами акима области.





Тем не менее, в Казалинском и Кармакшинском районах во время наводнения погиб скот. В связи с этим, аким области К. Кушербаев поручил впредь не ограничиваться раздачей предупреждающих листовок, а эвакуировать скотину из зоны затопления.





- Гибель скота наносит ущерб, во-первых, крестьянским хозяйствам, а во-вторых, экономике региона. Поэтому в будущем нужно в первую очередь уделять внимание предотвращению подобных случаев и регулярно проводить профилактическую работу, - сказал К.Кушербаев.





Руководители уполномоченных организаций доложили о ситуации на реке. Сейчас ледоход прошел через территорию области, однако риск затопления еще есть, отметил глава региона. К. Кушербаев дал ряд конкретных поручений по профилактике несчастных случаев.



